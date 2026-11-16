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L'ARRIVO DI PALLADINO E IL CAMBIAMENTO SUBITO

Il difensore del Bologna ha parlato così dell'arrivo del nuovo mister e del cambiamento subito tra una sosta e l'altra: "Palladino e il suo staff erano appena arrivati ed hanno usato la sosta come mini ritiro. Il mister pensava fossimo fuori forma. Ci ha messo sotto e ha stretto un patto con noi: a seconda dei punti raccolti tra una sosta e l'altra avremmo avuto un minimo di due giorni libri ed un massimo di una settimana. Ce ne siamo guadagnati quattro."

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