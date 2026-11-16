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Nazionale

Le parole di Pepè Anaclerio a Radio Nettuno Bologna Uno:

"Non c'è stata partita ieri sera a Bruxelles contro il Belgio. Un po' come all'andata a Roma sul campo dell'Olimpico. L'Italia è una Nazionale che putroppo fa fatica da tanto tempo, però il problema secondo me sta alla base, manca una dirigenza forte. Quando non trovi pace in quel settore i problemi fisiologicamente si dilatano. E poi ci sono i problemi di campo: le partite decisive le falliamo sempre. Anche ieri sera, che era un partita da dentro fuori, abbiamo perso. C'è anche un problema mentale ma, ribadisco, dobbiamo partite dalla dirigenza, da una dirigenza forte, credibile, e che funzioni"

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