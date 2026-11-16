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La sosta delle nazionali si avvia alla conclusione e i rossoblù hanno già iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Andiamo a vedere nel dettaglio come si sono comportati finora gli 11 convocati dalle rispettive selezioni.

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