Cambiaghi protagonista con l’Italia, pochi minuti per Dovbyk: il bilancio provvisorio degli 11 rossoblù in nazionale.
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
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La sosta delle nazionali si avvia alla conclusione e i rossoblù hanno già iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Andiamo a vedere nel dettaglio come si sono comportati finora gli 11 convocati dalle rispettive selezioni.
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