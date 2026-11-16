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Chi al posto di Cambiaghi?

Il giocatore del momento in casa Bologna è senza dubbio Niccolò Cambiaghi. L’esterno ha brillato sia con la maglia rossoblù sia con quella della nazionale maggiore in questa prima parte di stagione.

Nell’ultima gara con l’Italia, contro la Francia, Cambiaghi ha fornito un assist e si è procurato un rigore. L’ex Atalanta ha però rimediato un piccolo problema alla caviglia che, con ogni probabilità, lo terrà fuori dal prossimo impegno rossoblù contro l’Udinese, in programma domenica 22 novembre alle ore 15:00. La sua presenza resta in dubbio e, anche in caso di recupero, è molto probabile che non partirà dal primo minuto. Per sostituirlo, Palladino si trova davanti a due scelte.

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