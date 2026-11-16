1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Il momento d'oro

A meno di due mesi dall’inizio della sessione di mercato invernale, i riflettori iniziano già a essere puntati sui giocatori del Bologna che Palladino sta valorizzando di più dal suo arrivo: uno su tutti, Niccolò Cambiaghi.

L’esterno ha infatti brillato non solo in campionato, dove però deve ancora arrivare il primo gol, ma anche con la nazionale azzurra, fornendo prestazioni da MVP prima all’esordio dal primo minuto contro il Belgio e poi contro la Francia. Proprio in quest’ultima sfida ha rimediato un piccolo problema alla caviglia che probabilmente lo terrà ai box fino alla 13ª giornata di campionato, quando i rossoblù affronteranno il Venezia il 27 novembre, anche se un ritorno anticipato contro l’Udinese non è escluso.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2