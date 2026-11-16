L'esperto di mercato riapre la pista Lucca-Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Bologna sarebbe in una fase di valutazione sull'attacco. Artem Dovbyk potrebbe tornare alla Roma dopo un inizio di stagione difficile e le preferenze di Palladino verso Odgaard e Piccoli, così gli esperti di mercato segnalano i rossoblù su alcune piste alternative. Anche se appare difficile pensare a un nuovo innesto, ci sono in rosa quattro prime punte contando anche Enem, per Niccolò Schira sarebbero partiti i primi approcci per Lorenzo Lucca del Napoli, ai margini del progetto partenopeo e vecchio pallino di Giovanni Sartori: "Il Bologna ha chiesto informazioni per l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca per un possibile prestito. Potrebbe essere un possibile sostituto di Dovbyk", le parole di Schira.
© RIPRODUZIONE RISERVATA