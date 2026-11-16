Il Bologna sarebbe in una fase di valutazione sull'attacco. Artem Dovbyk potrebbe tornare alla Roma dopo un inizio di stagione difficile e le preferenze di Palladino verso Odgaard e Piccoli, così gli esperti di mercato segnalano i rossoblù su alcune piste alternative. Anche se appare difficile pensare a un nuovo innesto, ci sono in rosa quattro prime punte contando anche Enem, per Niccolò Schira sarebbero partiti i primi approcci per Lorenzo Lucca del Napoli, ai margini del progetto partenopeo e vecchio pallino di Giovanni Sartori: "Il Bologna ha chiesto informazioni per l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca per un possibile prestito. Potrebbe essere un possibile sostituto di Dovbyk", le parole di Schira.