Artem Dovbyk è sotto esame, scrive oggi il Corriere dello Sport, e dalla Liga c'è una offerta. Ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha parlato di 'problema più mentale che fisico'.

'Il futuro di Artem Dovbyk è già un tema del prossimo mercato. Il Bologna aspetta segnali, la Roma osserva' scrive Dario Cervellati, soprattutto in relazione alle parole di ieri di Fenucci, il quale non ha chiuso del tutto la porta al mercato di gennaio. 'Vedremo', ha detto l'Ad a margine del premio Città di Tolentino. La Liga, dunque, torna in auge, perché il Valencia avrebbe chiesto informazioni alla Roma per gennaio, pronto a riabbracciare l'ucraino che proprio in Spagna, al Girona, era sbocciato. Il Bologna, invece, lo ha prelevato in estate in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni e valuta il da farsi considerando non solo le prestazioni dell'ucraino, ma anche la presenza di altri tre centravanti come Piccoli, Odgaard ed Enem. Artem, in sintesi, si gioca il futuro nelle prossime settimane.