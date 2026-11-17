Antonio Raimondo è sulla bocca di tutti. Il suo avvio di stagione, prima dell'infortunio, è stato folgorante con gol e giocate all'interno di un sistema, quello di Alvini, perfetto e adatto a esaltarne le caratteristiche. Come noto, Raimondo è in prestito secco al Frosinone e il cartellino è ancora di proprietà del Bologna, che ragiona sul suo futuro: potrebbe rimetterlo in rosa il prossimo anno oppure cederlo. Anche i club di Serie A valutano e la Juve avrebbe già mosso i primi passi. Ma sono discorsi prematuri anche per il giocatore stesso, che a margine della premiazione come miglior attaccante della Serie B scorsa ha parlato così: "Bologna? Mi seguono, mi mandano messaggi e mi fa piacere ma adesso penso soltanto al Frosinone", le sue parole.