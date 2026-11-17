Scongiurato un infortunio serio alla caviglia, per Niccolò Cambiaghi è chiuso anche il mercato in uscita. Le prime voci emerse nelle scorse ore, soprattutto in relazione a un possibile interessamento della Roma, sono state immediatamente stoppate dall'amministratore delegato Claudio Fenucci.

A margine della cerimonia del premio Città di Tolentino alla carriera, il dirigente rossoblù, come riporta il Resto del Carlino, ha tolto Cambiaghi dal mercato, almeno quello di gennaio: "E' un punto fermo, rimarrà con noi. L'anno scorso ha avuto qualche difficoltà in più con la presenza di Rowe, quest'anno sta facendo bene, è un titolare e si è guadagnato la nazionale". In vista di domenica, invece, Cambiaghi proverà a tornare in tempo, ma Mbangula scalda i motori e ieri è entrato nell'azione del momentaneo 1-2 del Belgio sull'Italia.