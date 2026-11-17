'Il rischio che potesse essersi procurato qualcosa di serio era già stato scongiurato venerdì' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio in relazione all'infortunio alla caviglia rimediato da Niccolò Cambiaghi durante Italia-Francia.

Così, trapela ottimismo a Casteldebole per un recupero veloce da parte dell'esterno in vista della partita di domenica contro l'Udinese. Cambiaghi si è sottoposto anche a una risonanza magnetica per controllare i legamenti e i tessuti molli, ma non sono emersi danni rilevanti e questo lascia pensare che il recupero sia possibile. Per ora non ci sono indicazioni definitive, ma sotto sotto i medici di Casteldebole restano ottimisti e, dopo qualche giorno di differenziato, Cambiaghi potrebbe rientrare in gruppo in vista della partita contro i friulani. Sarebbe un rientro importante per consentire a Palladino di non dover cambiare tutta la fascia sinistra, dato che ai box c'è anche Juan Miranda, fermato da un problema muscolare a Parma