Scongiurato un infortunio serio, ora è corsa contro il tempo per domenica
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
'Il rischio che potesse essersi procurato qualcosa di serio era già stato scongiurato venerdì' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio in relazione all'infortunio alla caviglia rimediato da Niccolò Cambiaghi durante Italia-Francia.
Così, trapela ottimismo a Casteldebole per un recupero veloce da parte dell'esterno in vista della partita di domenica contro l'Udinese. Cambiaghi si è sottoposto anche a una risonanza magnetica per controllare i legamenti e i tessuti molli, ma non sono emersi danni rilevanti e questo lascia pensare che il recupero sia possibile. Per ora non ci sono indicazioni definitive, ma sotto sotto i medici di Casteldebole restano ottimisti e, dopo qualche giorno di differenziato, Cambiaghi potrebbe rientrare in gruppo in vista della partita contro i friulani. Sarebbe un rientro importante per consentire a Palladino di non dover cambiare tutta la fascia sinistra, dato che ai box c'è anche Juan Miranda, fermato da un problema muscolare a Parma
© RIPRODUZIONE RISERVATA