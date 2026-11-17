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Cambiaghi e Miranda, Palladino cerca soluzioni

Queste le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno sul momento del Bologna in vista della sfida di domenica contro l'Udinese: "Palladino forse recupera Cambiaghi, penso che alla fine andrà in panchina, e adesso serve la famosa continuità. Bisogna darla adesso incontrando Udinese e Venezia. Se è vero che vuoi cercare di ambire a qualcosa, ecco la continuità diventa la password per provare a fermare il tempo al girone di andata e raddrizzarlo completamente. Dopo si vedrà. Miranda out? Alhassane ha fatto diversi chilometri, ma non vuole dire. A sinistra vorrei pensare di mettere anche Bernardeschi, quindi dare ad Alhassane un giocatore esperto davanti. Se Cambiaghi non può partire titolare metterei Orso da una parte e Berna dall'altra, con Alhassane al posto di Miranda".

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