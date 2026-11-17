Proseguono a Casteldebole gli allenamenti dei ragazzi di Raffaele Palladino in vista della partita contro l’Udinese, in programma domenica. Per i rossoblù, attivazione atletica, esercitazioni tecniche e sul possesso palla, seguite da una partitella a campo ridotto. Al gruppo si sono aggregati anche Massimo Pessina e Arthur Theate, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Lavoro differenziato per Juan Miranda, Jay Enem e Nicolò Cambiaghi.