A gennaio Artem Dovbyk potrebbe essere restituito alla Roma, che pensa di girarlo al Valencia. L'ucraino è a un bivio, il Cor Sport lo definisce 'ultimatum'.

A Casteldebole valutazioni in corso sul centravanti, in caso di divorzio ci sarebbe più spazio per Piccoli ed Enem, poi in estate è quasi certo il ritorno di Raimondo dal Frosinone. In ogni caso, Dovbyk ha tempo fino a gennaio per prendersi il Bologna: 'Tutte le strade (ri)portano a Roma. Anche quella di Artem Dovbyk: una questione che in casa rossoblù si trascina da settimane' scrive oggi Stefano Brunetti. L'attaccante, di fatto, non ha mai convinto, nei giorni scorsi l'Ad Fenucci ha parlato di un ritorno alla piena forza fisica, ma evidentemente c'è un freno mentale. Ora le partite fino al mercato per convincere tutti, ma se non dovesse ingranare il Bologna interromperà il prestito. Il Valencia è alla finestra. Nel frattempo Palladino ha puntato su Odgaard.