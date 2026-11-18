Federico Bernardeschi si è rilanciato in Serie A. La scelta di lasciare Toronto per arrivare a Bologna ha pagato. Con Italiano ha trovato subito spazio e oggi, con Palladino, è tra i leader del gruppo. Con tre gol è al centro della squadra.

Gazzetta dello Sport di oggi parla del futuro del numero dieci e illustra un progetto a medio termine tra il Bologna e Berna. Arrivato a costo zero, il numero dieci ha firmato un biennale con il club, con scadenza quindi a giugno 2027, ma in ogni contratto la dirigenza inserisce sempre una clausola di rinnovo e così è andata anche stavolta, il che significa spostare un anno più in là la scadenza (2028). Ma potrebbe non finire qui, sottolinea il collega Matteo DallaVite. Il Bologna pensa infatti di prolungare ulteriormente di un anno e proporre a Berna un nuovo contratto fino al 2029. La firma, sottolinea Gazzetta, è sempre più vicina. Bernardeschi leader del Bologna per altri due anni è quasi un dato di fatto.