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Vittoria

Dopo cinque sconfitte consecutive in Eurolega la Virtus Bologna vince nuovamente una gara nella massima competizione europea e lo fa contro i "marziani" del Panathinaikos allenati da coach Obradovic. Una partita vissuta per 38' sulla soglia dell'equilibrio, con i bianconeri bravissimi a rimanere sempre dentro le pieghe della partita fino al terzo quarto, per poi andare a dare la spallata decisiva nell'ultima frazione, grazie ad una grande difesa corale e una prova da vero e proprio "cannibale" dell'area pitturata da parte di Diarra, capace di mettere a referto canestri fondamentali, così come il suo compagno Carr oramai abbonato alle imbucate decisive. La Virtus torna dunque alla vittoria in Eurolega, ma il tempo per festeggiare è davvero poco visto che fra appena 48 ore i bianconeri scenderanno in campo alla Roig Arena contro la capolista Valencia. Sugli scudi come già detto Diarra, autore di una prestazione totale, così come i suoi compagni di reparto Diouf e Kokila. Ottima prova da parte di Bello, molto bene anche Frazier, mentre Carr si conferma ancora una volta l'uomo dei canestri decisivi. La Virtus batte il Panathinaikos 84 a 79

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