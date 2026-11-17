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LE PRIME SENSAZIONI E L'ARRIVO A BOLOGNA

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha espresso il suo amore per i colori durante la cerimonia di conferimento del premio alla carriera Città di Tolentino. Queste le sue parole riportate da Tmw: "Bologna l'ho sentita molto più mia: sono partito dalla Serie B e abbiamo raggiunto traguardi incredibili. Come sono arrivato? L'opportunità nasce perché Tacopina cercava di comprare il Bologna con un gruppo di investitori e mi chiese se gli potevo dare disponibilità. Rimasi poi colpito da Joey Saputo tra gli investitori. Siamo partiti in B e siamo arrivati fino allo spareggio con il Pescara per salire in Serie A, uno degli incontri che ho sofferto di più."

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