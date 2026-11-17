I voti dei bianconeri visti questa sera al PalaDozza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
BELLO 8
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Arriva lui Bello Bello. Ma questa volta anche ganzissimo. Imprendibile per la difesa greca in penetrazione, colpendo anche dall'arco. Si butta su ogni pallone ricordando un certo Pajola. Chiude con 11 punti, 2 rimbalzi, 4 assist e 2 falli subiti in 19'
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