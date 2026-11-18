Nulla di grave alla caviglia e un recupero pressoché lampo. Niccolò Cambiaghi è rientrato regolarmente in gruppo questa mattina, rendendosi così a disposizione per la partita di domenica contro l'Udinese. Il giocatore più in forma del Bologna può anche ambire alla titolarità in fascia sinistra e per Palladino c'è a tutti gli effetti un'arma in più per provare ad allungare la striscia positiva di risultati. Rientrati dalle nazionali anche Ferguson e Mbangula. Questo il comunicato del club:

"Prosegue la settimana di preparazione alla ripresa del campionato: oggi si sono allenati col gruppo Lewis Ferguson, Samuel Mbangula e Nicolò Cambiaghi. I rossoblù hanno svolto esercitazioni tecniche negli spazi ridotti e partitelle a tema a metà campo. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem".