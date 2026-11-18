Niccolò Cambiaghi e Juan Miranda non si muoveranno a gennaio. Il Bologna ha alzato il muro, scrive il Resto del Carlino, e il muro stavolta è reale.

Non solo le parole di Claudio Fenucci qualche giorno fa 'Cambiaghi non si muove', ma proprio un chiaro e netto no ai primi sondaggi, dato che l'esterno era finito nel mirino della Roma di Gasperini. Infatti, i giallorossi hanno virato su altri obiettivi, in particolare Gittens, Kevin e Kvernadze. Stessa sorte per Juan Miranda, miglior assist man del campionato. Lo spagnolo piace alla Juventus, ma anche a Milan, Roma, Newcastle e Manchester United. Anche in questo caso, le società hanno dovuto virare su altri obiettivi, dati i contatti dei bianconeri per Balde del Barcellona. Il mercato di gennaio, dunque, non dovrebbe regalare brutte sorprese. Anche perché Raffaele Palladino aveva chiesto garanzie prima di firmare e bruciare le tappe in rossoblù.