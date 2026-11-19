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Il Bologna e l'Europa

Lunga intervista sul Corriere dello Sport a Matteo Darmian, difensore del Bologna arrivato dal mercato svincolati dopo l'infortunio di Emil Holm. Queste le sue parole: "Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva. Il Bologna è ambizioso. È importante esserlo nel calcio così come nella vita. Questo ti spinge a dare sempre il massimo. L'Europa un obiettivo? È sicuramente qualcosa di stimolante. Negli ultimi anni il Bologna ha fatto molto bene, raggiungendo obiettivi e traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi e guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo".

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