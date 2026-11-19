E' arrivato a luglio 2024, in un Bologna che si apprestava a fare la Champions, ma alla prima di campionato contro l'Udinese subito il crac al ginocchio. Una disdetta.

Sembrava forse una scelta sbagliata quella del Bologna di sostituire Saelemaekers con Cambiaghi, ma oggi l'esterno ex Empoli è sui taccuini di tutti dopo prestazioni sontuose, assist e dribbling a creare costantemente superiorità numerica, fino al grande palcoscenico di Milano dove è stato mattatore contro la Francia. Anche perché in questa stagione sta sfruttando lo spazio lasciato libero da Rowe, che era finito dietro di lui nelle gerarchie finendo per chiedere la cessione. E Gazzetta, a firma Matteo Dalla Vite, racconta un retroscena. Prima di prendere Rowe, l'Atalanta si era interessata proprio a Cambiaghi, che è stato un prodotto del suo settore giovanile, ma il Bologna si era opposto. E lo stesso sta facendo adesso in vista di gennaio 'Resta con noi, è uno dei nostri punti fermi' ha detto recentemente l'amministratore delegato Claudio Fenucci.