Bologna oggi in scia all'Europa, ma era penultimo prima della trasferta di Lecce. Non sono fenomeni ora, non erano scarsi all'epoca. Equilibrio, la parola magica. Questo il pensiero di Lorenzo De Silvestri, intervistato dai colleghi a margine della conferenza stampa di Bologna Città Blù:

"Nel calcio c’è poco equilibrio. Serve pazienza ed equilibrio di giudizio. Questo gruppo ha raggiunto risultati incredibili e nello sport si può vincere e perdere. Abbiamo avuto mancanza di risultati, ma il gruppo è sempre stato unito e lo è tuttora. Dobbiamo mantenere umiltà e continuare a lavorare. Questo gruppo vale e merita fiducia anche nei momenti difficili. Palladino? Al mister bisogna fare i complimenti, è entrato e sono subito arrivati i risultati. Noi ci siamo messi a disposizione e adesso bisogna continuare perché vogliamo stare a questi livelli”.