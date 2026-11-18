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Cambiaghi è tornato in gruppo

Il Bologna di Palladino si avvicina al ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, l’allenamento di Casteldebole ha riservato una novità importantissima in vista dell’impegno di domenica 22 novembre contro l’Udinese.

Nicolò Cambiaghi si è infatti allenato regolarmente con il gruppo, allontanando così i dubbi sulla sua disponibilità dopo il piccolo problema alla caviglia rimediato nella gara contro la Francia. Cambiano così le possibili scelte per l’undici titolare, con l’esterno azzurro disponibile fin dal primo minuto, anche se la sua condizione resta da valutare. A Bologna sono rimasti Bernardeschi e Orsolini: Palladino potrebbe decidere di partire proprio con questa coppia, con l’ex Fiorentina largo a sinistra. L’ultima alternativa sarebbe Samuel Mbangula, rientrato anche lui oggi dagli impegni con il Belgio Under 21.

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