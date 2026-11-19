Niccolò Cambiaghi scalda i motori per domenica. E' definitivamente rientrato in gruppo ieri e significa che ha smaltito completamente il problema alla caviglia rimediato in nazionale contro la Francia.

Il suo ritorno può permettere a Palladino di non rivoluzionare la fascia sinistra e oggi i favoriti, senza Miranda, sono proprio Niccolò in avanti e Alhassane alle spalle. Un'altra versione potrebbe prevedere Cambiaghi a tutta fascia, se Alhassane dovesse risentire delle fatiche in nazionale, con Mbangula o Bernardeschi davanti. In ogni caso, oggi la missione per Cambia è anche un'altra: segnare. L'esterno vuole chiudere il cerchio e mettere la ciliegina sulla torta di questo periodo segnando il suo primo gol stagionale. Per ora solo assist per Cambiaghi, ma adesso serve anche la rete per il decollo definitivo. A maggior ragione dopo le parole del vicepresidente Claudio Fenucci sul mercato di gennaio: "Cambiaghi non si muove".