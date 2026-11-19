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Il richiamo al 2001

Venticinque anni di storia, passione e appartenenza, uniti da un profondo legame con la città. Macron e Bologna FC 1909 celebrano un traguardo importante di una delle partnership tecniche più longeve del panorama calcistico italiano e internazionale, presentando uno speciale kit celebrativo che rende omaggio alla prima maglia realizzata nel 2001 per il Club rossoblù dal brand italiano leader a livello internazionale nello sportswear.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Da Bologna per Bologna” e rappresenta un tributo a un percorso iniziato nella stagione 2001/02. Da allora, le due realtà hanno condiviso venticinque anni di crescita, evoluzione, successi, sfide ed emozioni, costruendo un rapporto che ha accompagnato intere generazioni di tifosi e contribuito a scrivere pagine importanti delle rispettive storie.

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