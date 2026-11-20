Raffaele Palladino racconta il legame già profondo con Bologna, nato dalla fiducia della dirigenza e dalla sintonia con squadra e tifosi. Dopo un’estate difficile lontano dalla panchina, l’allenatore ha trovato un progetto in cui riconoscersi e al quale dare continuità: "Sento davvero di voler dare tanto al Bologna".

Il rapporto con la città passa anche dalla quotidianità: Palladino vive in centro, ama Lucio Dalla e vorrebbe conoscere Cesare Cremonini. Prima della vittoria contro il Milan aveva promesso allo staff una camminata settimanale da Casteldebole a San Luca in caso di successo. "Quando arrivi su è uno spettacolo bellissimo. Questa è casa", ha raccontato a Sky Sport.

Al centro del suo lavoro ci sono le persone, come dimostra l’attenzione dedicata a Casale per aiutarlo a ritrovare fiducia. Ma Bologna ha anche un significato intimo: la madre è scomparsa prima di una sfida tra i rossoblù e la Fiorentina. "Essere tornato a Bologna è come essere tornato da lei", confessa Palladino, che nella città sente di poterla simbolicamente riabbracciare.