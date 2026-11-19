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BELLO 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Nel primo tempo è l'unico che ci prova per evitare di far affondare la barca. Nel secondo è il motore della rimonta, prima completata, ma non controllata. Chiude con 15 punti, 5 rimbalzi e un assist in 16'

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