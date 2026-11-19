Il commento di Adriano Ancona a Radio Firenze Viola sull'operato di Raffaele Palladino sulla panchina dei rossoblù
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
L'addio all'Atalanta
In collegamento con Radio Firenze Viola, il collega Adriano Ancona del Cor Sport ha commentato l'operato di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna:
Sull’addio all’Atalanta: "Il rapporto si è interrotto non per colpa sua: la dirigenza ha scelto di fare altre valutazioni. Si sono comportati malissimo con Palladino, come del resto è successo a Firenze con un dirigente che adesso non ricopre più quel ruolo. Una società ha tutto il diritto di prendere un altro allenatore, però poi sono state addossate a Palladino una serie di responsabilità, come se si cercasse un pretesto per poter dire: “Non vuole più continuare con noi”. È stato un comportamento poco maturo".
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