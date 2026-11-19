1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

L'addio all'Atalanta

In collegamento con Radio Firenze Viola, il collega Adriano Ancona del Cor Sport ha commentato l'operato di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna:

Sull’addio all’Atalanta: "Il rapporto si è interrotto non per colpa sua: la dirigenza ha scelto di fare altre valutazioni. Si sono comportati malissimo con Palladino, come del resto è successo a Firenze con un dirigente che adesso non ricopre più quel ruolo. Una società ha tutto il diritto di prendere un altro allenatore, però poi sono state addossate a Palladino una serie di responsabilità, come se si cercasse un pretesto per poter dire: “Non vuole più continuare con noi”. È stato un comportamento poco maturo".

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4