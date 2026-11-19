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Il "nuovo" Tonali

C’è un giocatore che in Serie B sta sorprendendo e attirando l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Bologna. Parliamo del giovanissimo centrocampista classe 2009 Edoardo Biondini, che con l’Empoli, in questa prima parte di stagione, ha già collezionato nove presenze, di cui sei da titolare, offrendo ottime prestazioni.

Già quest’estate il Torino ci aveva visto lungo, arrivando a un passo dalla chiusura della trattativa. Ora sul classe 2009 si sarebbero fatti avanti Sassuolo, Fiorentina e Bologna. La sua parabola ricorda, a grandi linee, quella di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, quando attirò i riflettori su di sé grazie alle sue prestazioni in Serie B, prima di approdare al Milan. Ricordo che deriva anche per via delle somiglianze nel modo di giocare,

Il paragone è ovviamente eccessivo, ma chissà che tra due o tre anni il nome di Edoardo Biondini non possa già essere protagonista in Serie A.

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