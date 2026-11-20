In un’intervista a Sky Sport 24 girata al Santuario di San Luca, l’allenatore del Bologna Raffaele Palladino ha raccontato un “fioretto” diventato abitudine. Prima della partita con il Milan aveva promesso al suo staff di salire a San Luca in caso di vittoria, e da allora la passeggiata si ripete dopo ogni successo. Palladino ha detto che vuole vivere la città, abita in centro e ama la musica bolognese: ascolta Lucio Dalla ogni mattina in ufficio, la sua famiglia è legata a Cesare Cremonini, che spera di conoscere presto, e ha ricordato l’emozione di sentire L’anno che verrà al Dall’Ara. Ha anche citato Kimi Antonelli. Poi ha parlato di sua madre, morta due anni fa mentre lui era in ritiro proprio a Bologna: tornare in città, ha detto, è come averla riabbracciata.

Sul piano sportivo, Palladino ha ammesso che restare senza squadra in estate, quando "qualcuno" non ha creduto del tutto in lui, lo ha fatto soffrire, ma gli ha anche permesso di crescere e studiare. Ha parlato di grande sintonia con la dirigenza e di un’"alchimia" rara tra tifosi, società e giocatori. Domenica il Bologna affronta l’Udinese al Dall’Ara con una maglia speciale per i 25 anni di partnership con Macron. La divisa richiama quella del 2001 ed è stata presentata online da Orsolini e da Carlo Nervo, che allora portava il numero 7.