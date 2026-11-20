Il Bologna è a tre punti dalla zona europea, dopo aver fatto 16 punti in 7 partite. Nell’intervista a Sky, Palladino ha detto di sentire che la squadra sta "facendo qualcosa di importante". Ha raccontato il rito nato prima della partita con il Milan: in caso di vittoria, lui e lo staff salgono a piedi a San Luca ogni giovedì. Ha parlato anche della sua passione per Lucio Dalla, del desiderio di conoscere Cremonini e della madre scomparsa: tornare a Bologna, ha detto, è come riabbracciarla. Contro l’Udinese il Bologna giocherà con la quarta maglia, dedicata ai 25 anni di partnership con Macron.

Sul campo, secondo il giornale, Odgaard dovrebbe restare centravanti. Ai suoi lati Palladino starebbe pensando a due mancini, Orsolini a destra e Bernardeschi a sinistra. All’inizio verrebbe risparmiato Cambiaghi, che dopo la botta alla caviglia ha comunque dato buoni segnali. Il tecnico ha a disposizione tutta la rosa, compresi Mbangula, Piccoli e Dovbyk, con una quantità e una qualità che il giornalista definisce senza precedenti.