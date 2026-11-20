Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
A due giorni dalla partita con l’Udinese, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem. Non si è allenato Oussama El Azzouzi per una lesione all’adduttore della coscia sinistra: i tempi di recupero sono di due settimane. Martedì 24/11 dalle 17 alle 18, invece, 4 giocatori della Prima squadra ti aspettano al punto ALT di Via Nazario Sauro 8 a Bologna. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite dalle ore 10 di martedì 24/11. Il link verrà reso disponibile sul profilo IG del Bologna. Di seguito le raccomandazioni.
- Per consentire il corretto svolgimento dell’evento ed evitare che parte dei tifosi facciano la fila senza poi poter incontrare i giocatori, l’accesso verrà contingentato a un totale di non più di 80 persone.
- Ogni partecipante dovrà registrarsi al Meet & Greet ed essere in possesso del QR Code di accesso all’evento. Ogni QR Code consentirà l’accesso ad una sola persona.
- Considerata la grande richiesta e il tempo a disposizione, consigliamo ai tifosi di presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’evento.
- Ai tifosi che si presenteranno senza una registrazione, non potrà purtroppo essere consentito l’accesso all’area dedicata all’incontro con i giocatori.
- Nel rispetto dei partner e dei licenziatari, i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna FC 1909.
- Durante l’evento l’accesso allo store per effettuare acquisti sarà contingentato e l’attività di vendita gestita dal personale del negozio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA