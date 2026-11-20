A due giorni dalla partita con l’Udinese, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem. Non si è allenato Oussama El Azzouzi per una lesione all’adduttore della coscia sinistra: i tempi di recupero sono di due settimane. Martedì 24/11 dalle 17 alle 18, invece, 4 giocatori della Prima squadra ti aspettano al punto ALT di Via Nazario Sauro 8 a Bologna. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite dalle ore 10 di martedì 24/11. Il link verrà reso disponibile sul profilo IG del Bologna. Di seguito le raccomandazioni.

Per consentire il corretto svolgimento dell’evento ed evitare che parte dei tifosi facciano la fila senza poi poter incontrare i giocatori, l’accesso verrà contingentato a un totale di non più di 80 persone.

Ogni partecipante dovrà registrarsi al Meet & Greet ed essere in possesso del QR Code di accesso all’evento. Ogni QR Code consentirà l’accesso ad una sola persona.

Considerata la grande richiesta e il tempo a disposizione, consigliamo ai tifosi di presentarsi in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’evento.

Ai tifosi che si presenteranno senza una registrazione, non potrà purtroppo essere consentito l’accesso all’area dedicata all’incontro con i giocatori.

Nel rispetto dei partner e dei licenziatari, i tifosi potranno chiedere autografi solo su materiale ufficiale del Bologna FC 1909.