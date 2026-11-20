Durante il ritiro della nazionale norvegese, il difensore del Bologna Torbjørn Heggem ha detto che, se continuerà a giocare poco, a gennaio potrebbe chiedere di essere ceduto. Le sue parole hanno irritato l’ambiente di Casteldebole, forse anche Palladino, che dovrebbe rispondere nella conferenza stampa di oggi. Secondo il giornale, prima della partenza il club aveva già parlato della situazione con il giocatore e con il suo entourage, e non si aspettava questo sfogo. L’autore fa notare anche che Heggem ha commesso diversi errori di recente, l’ultimo in nazionale sul gol di Hojlund contro la Danimarca.

Per ora il Bologna non vuole cederlo a gennaio, ma si aspetta un chiarimento con il tecnico e con i compagni. Se capisse di trattenere un giocatore scontento, potrebbe anche decidere di venderlo. Lo stesso discorso vale per Artem Dovbyk, poco usato sia nel Bologna sia nella nazionale ucraina: l’amministratore delegato Fenucci ha detto che il club vuole aspettarlo, ma l’attaccante deve cambiare passo. Per Heggem e Dovbyk si deciderà a gennaio. A centrocampo invece arriverà sicuramente un rinforzo: i nomi che circolano sono Danilo Cataldi della Lazio e Warren Bondo del Milan.