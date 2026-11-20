I numeri di Lega Serie A
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
I precedenti
Sono 44 i precedenti ufficiali a Bologna tra le due squadre: 22 successi emiliani (ultimo 1-0, Serie A 2025/26), 11 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2024/25) e 11 vittorie bianconere (ultima 1-2, Serie A 2017/18). Il Bologna è reduce da 8 risultati utili consecutivi in casa contro l’Udinese: bilancio di 3 vittorie e 5 pareggi e l'ultima sconfitta in casa contro i friulani risale al 30 dicembre 2017 (Bologna-Udinese 1-2, Serie A). Le 4 vittorie consecutive in trasferta eguagliano la serie esterna più lunga del Bologna in Serie A dal 1994/95
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