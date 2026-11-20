Oltre all'entusiasmo e alla positività derivante dai risultati in campo, la sosta ha portato con sè anche una problematica non da poco in casa Bologna, ovvero la situazione legata Torbjorn Heggem.

Il norvegese ha infatti riportato, nel corso di un intervista per un'emittente norvegese, la propria delusione per lo scarso minutaggio riservatogli sin qui da Raffaele Palladino. Dopo un'annata da titolare inamovibile, la scorsa, il classe 99' quest'anno non ha saputo riconfermarsi, calando prima in termini di prestazioni e poi, con l'avvento del nuovo allenatore, a livello di gerarchie. Con l'arrivo dell'ex tecnico di Atalanta e Fiorentina il suo impiego è sceso vertiginosamente e con il cambio di modulo contraddistinto dalla difesa a 3 che ha visto salire alla ribalta, nel ruolo di centrale difensivo, Nicolò Casale. Ecco allora che il nome dell'ex West Bromwich può rappresentare un'occasione per più di una società, in particolare, come riferito da TuttoMercatoWeb, per il Besiktas, dove in panchina siede un certo Vincenzo Italiano, che proprio la scorsa stagione ha fatto del gigante di Trondheim uno dei suoi baluardi.