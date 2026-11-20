La conferenza stampa di mister Palladino (in collaborazione con Gionni Forlenza)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Serve equilibrio. Rimaniamo concentrati
Quattro vittorie consecutive, una gara davanti al pubblico amico contro l'ultima in classifica, ma di facile non c'è nulla anche se il momento di Bologna e Udinese è diametralmente opposto. I rossoblù vogliono continuare a risalire, i friulani hanno urgente bisogno di fare punti. Palladino, ovviamente, non si fida di una partita solo all'apparenza facile:
"Udinese e Venezia esami di maturità? Il calcio non ha equilibrio e non ha memoria. Le partite di Serie A sono tutte difficili e complicate, ma soprattutto quelle con il favore del pronostico. Noi dobbiamo metterci la solita cattiveria e la solita determinazione. Si fa presto a passare dai complimenti ad altro. Si fa presto a cadere. Cerchiamo di mantenere equilibrio. I complimenti ci fanno piacere ma non ci devono spostare perché non dobbiamo dimenticare dove eravamo due mesi fa".
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