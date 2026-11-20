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Serve equilibrio. Rimaniamo concentrati

Quattro vittorie consecutive, una gara davanti al pubblico amico contro l'ultima in classifica, ma di facile non c'è nulla anche se il momento di Bologna e Udinese è diametralmente opposto. I rossoblù vogliono continuare a risalire, i friulani hanno urgente bisogno di fare punti. Palladino, ovviamente, non si fida di una partita solo all'apparenza facile:

"Udinese e Venezia esami di maturità? Il calcio non ha equilibrio e non ha memoria. Le partite di Serie A sono tutte difficili e complicate, ma soprattutto quelle con il favore del pronostico. Noi dobbiamo metterci la solita cattiveria e la solita determinazione. Si fa presto a passare dai complimenti ad altro. Si fa presto a cadere. Cerchiamo di mantenere equilibrio. I complimenti ci fanno piacere ma non ci devono spostare perché non dobbiamo dimenticare dove eravamo due mesi fa".

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