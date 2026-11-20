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RITORNO DI ORSO DAL 1'?

Dopo una pausa di due settimane ed un percorso netto di 4 vittorie consecutive, il Bologna di Raffaele Palladino è pronto a continuare la risalita in zona Europa intrapresa ormai dai un mese a questa parte. Per farlo dovrà però prima battere un Udinese, che dopo l'inizio shock di campionato, ha da qualche settimana cominciato la "cura" Zanetti. Palladino si appresta a proporre nuovamente il solito 3-4-3, con la probabile conferma di Skorupski tra i pali, a supporto del quale si prevede possano esserci Darmian e Theate, nel ruolo rispettivamente di braccetto destro e sinistro, insieme a Casale come centrale di difesa. Per il centrocampo invece, si prospetta possa esserci, accanto agli "inamovibili" Zortea, Ferguson e Pobega, Alhassane, chiamato a sostituire l'infortunato Miranda. Mentre sul fronte offensivo l'unico cambiamento degno di nota dovrebbe essere rappresentato dal ritorno tra gli undici di Riccardo Orsolini, il quale si prepara a formare la coppia di esterni con Cambiaghi, che salvo colpi di scena dovrebbe recuperare al 100% per domenica. Entrambi, presumibilmente, a supporto di Odgaard, ad oggi avanti a Piccoli nelle gerarchie. Per Zanetti invece si prospetta un 3-4-2-1, con Palma e Solet a guidare la difesa e Zaniolo ed Ekkelenkamp pronti a muoversi dietro Davis

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