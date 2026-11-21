Bologna in rampa di lancio, Udinese ultima e in difficoltà, ma nel calcio non c'è nulla di scontato. Domani al Dall'Ara una sfida che vale molto per entrambe, per i rossoblù c'è la possibilità di mantenere il treno europeo, per i friulani la volontà di uscire da una brutta situazione. Così il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti in conferenza stampa:

"I ragazzi hanno capito di cosa c'è bisogno in questo momento per invertire la situazione. Ho visto ragazzi che hanno voglia di allenarsi alla fatica. Questa squadra in questo momento sta dimostrando di non starci dentro, ma voglio vedere dei miglioramenti importanti. Nei contrasti e nelle palle recuperate. Sono convinto di farcela, di salvarci. Il campionato è lungo, adesso tutti ci sputano addosso. Ma credo che fra qualche mese non saremo lì ".