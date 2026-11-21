Torbjorn Heggem non sarà della sfida domani. Decisione dell'allenatore Raffaele Palladino dopo le dichiarazioni del difensore norvegese dal ritiro della nazionale. Il tecnico ha sì parlato di 'dichiarazioni strumentalizzate', ma anche di una esagerazione del ragazzo e così la scelta è stata presa. Heggem dunque fuori, ma rientrerà in gruppo lunedì in vista di Venezia.

Ovviamente, in vista del mercato di gennaio è una notizia. Se ne riparlerà durante la sessione invernale, mentre Heggem ha cinque partite tra campionato e Coppa Italia per riprendersi il posto. Qualora il Bologna dovesse cederlo a gennaio andrebbe poi a prelevare un difensore di prospettiva. Un estimatore per Heggem c'è: il Besiktas di Vincenzo Italiano.