Skorupski a 360 gradi sul Resto del Carlino
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Chi non commette errori?
Queste le parole di Lukasz Skorupski in una lunga intervista al Resto del Carlino: Sono titolare al Bologna dal 2018, può capitare di avere un inizio difficile e commettere degli errori. Conoscete qualche campione, anche più forte di me, che non ha mai commesso errori? Sono state settimane difficili, ma sapevo che lavorando forte ne sarei uscito. Sono stato in silenzio e ora eccomi qua di nuovo ad aiutare la squadra a fare punti”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Palladino: "Udinese squadra forte, non possiamo calare neanche dell'uno per cento. Heggem starà fuori. Perchè?.."
Mercato
Gazzetta - Linea dura per Heggem: va in tribuna
News
Cor Sport - Odgaard titolare anche con l'Udinese
News
Zanetti: "C'è bisogno di invertire la situazione. I ragazzi hanno capito"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti