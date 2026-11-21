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Chi non commette errori?

Queste le parole di Lukasz Skorupski in una lunga intervista al Resto del Carlino: Sono titolare al Bologna dal 2018, può capitare di avere un inizio difficile e commettere degli errori. Conoscete qualche campione, anche più forte di me, che non ha mai commesso errori? Sono state settimane difficili, ma sapevo che lavorando forte ne sarei uscito. Sono stato in silenzio e ora eccomi qua di nuovo ad aiutare la squadra a fare punti”

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