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Le scelte

Senza Juan Miranda, il Bologna di Raffaele Palladino prova a proseguire la sua striscia positiva al cospetto dell'Udinese di Paolo Zanetti, oggi ultima in classifica. Darmian, Casale e Theate dovrebbe essere il terzetto difensivo, Pobega e Ferguson gli inamovibili di centrocampo, Zortea e Alhassane gli esterni a tutta fascia, mentre davanti potrebbe tornare Cambiaghi con Orsolini a destra e Odgaard centravanti. Nell'Udinese 3-4-2-1 con Zaniolo ed Ekkelenkamp a sostegno di Bayo.

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