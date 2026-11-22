Gazzetta dello Sport oggi apre con un dato: il Bologna ha segnato il 50% dei suoi gol con il piede mancino. Da Orsolini a Bernardeschi, passando per Pobega, mentre oggi pomeriggio si vedrà...cercando di fermare un altro bel sinistro come quello di Zaniolo.

Nel giorno della celebrazione dei 25 anni di partnership con Macron, il Bologna va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato in un match considerato 'spartiacque' dal tecnico Raffaele Palladino. 'Ho detto alla squadra che se si abbassa anche solo dell'1% la soglia dell'attenzione si rischia di tornare in basso' l'avvertimento del mister. Dall'altra parte, invece, Paolo Zanetti, neo tecnico, ha chiesto ai suoi atteggiamento e carattere, lasciando in conferenza stampa una frase di risalita 'tra due mesi vedremo dove saremo'. Per quanto riguarda le formazioni, Palladino con Alhassane al posto di Miranda, poi Orso e Berna a supporto di Odgaard. Zanetti con Bayo e Zaniolo come coppia d'attacco.