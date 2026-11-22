'Quattro vittorie in fila non bastano più. Il Bologna vuole la quinta consecutiva, quella che darebbe ulteriore peso a una rincorsa' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

'E' una partita spartiacque' ha sentenziato due giorni fa Raffaele Palladino in conferenza stampa, consapevole dell'insidia di un match solo all'apparenza facile. La concentrazione è ai massimi, sono vietate distrazioni e, soprattutto, guai a sottovalutare l'avversario. Di certo, le quattro vittorie consecutive hanno ridato slancio all'entusiasmo della piazza e anche in classifica il treno Europa è tornato vicino, ma il match di oggi rappresenta un bell'esame di maturità per una formazione ancora alla ricerca di un obiettivo. Allungare la striscia vorrebbe dire consolidare le ambizioni della squadra rossoblù, oggi tornata a un livello più consono alle sue qualità: umiltà e attenzione, le ricette di Palladino. Contro l'Udinese è vietato steccare.