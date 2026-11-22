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Pareggio giusto

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Pareggio giusto quello di questo pomeriggio al Dall'Ara. La nostra prestazione ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. L'importante comunque è dare continuità di risultati. Dicevo un passo indietro nella prestazione con un po' di superficialità da parte di alcuni nostri giocatori, e inoltre il campo pensante non ha aiutato. La vittoria sarebbe stata una gran cosa però l'Udinese non ha rubato nulla e dunque pareggio giusto e me lo porto a casa volentieri perchè queste sono le classiche partite che alla fine si possono perdere"

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