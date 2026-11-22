Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Il risutato alla fine è più che giusto. Più Udinese che Bologna nel primo tempo, noi però abbiamo segnato. Nel secondo tempo meglio il Bologna dell'Udinese, e i friulani hanno trovato la via del gol. L'Udinese ha trovato un gol casuale diciamolo, causa un errore di Zortea. Ad essere onesti c'è da dire che l'Udinese nel finale ha rischiato addirittura di vincere la partita. Peccato perchè dopo aver trovato il vantaggio si poteva portare a casa una vittoria importante. Una vittoria avrebbe dato ancor più entusiasmo all'ambiente. Devo dire di non aver visto un grande un Bologna oggi pomeriggio, ma un modesto Bologna contro l'ultima in classifica. E quindi su questo aspetto l'allenatore dovrà fare le sue analisi"