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Partita sporca

Così mister Palladino in conferenza stampa dopo Bologna-Udinese 1-1: "Credo che sia stata una partita equilibrata e con queste condizioni pesanti è diventata anche sporca. Penso che questo abbia avvantaggiato l'Udinese e non è venuta fuori una partita bellissima dal punto di vista tecnico. Non siamo partiti bene nel primo tempo, eravamo lunghi e sfilacciati, poi ci siamo messi a posto andando in vantaggio, ma nel secondo tempo, nel momento migliore nostro, abbiamo subito questo gol. Dispiace perché avevamo incanalato la partita. Quando non si può vincere non bisogna perdere. Adesso pensiamo subito a Venezia".

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