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Pareggio utile

Una vecchia massima del calcio dice 'se non puoi vincere, almeno non perdere'. Così è andata. Le quattro vittorie consecutive forse ci avevano drogato, portandoci a pensare che, in una fase di calendario in teoria facile, sarebbero arrivate anche la quinta e la sesta. No, il motore del Bologna per ora è rimasto alla quarta, fiaccato da una coriacea Udinese, forse anche dalla pioggia battente, ma di certo da una prestazione inferiore rispetto alle precedenti. Poco ritmo, meno intensità, duelli persi, letture e tempi di gioco non sincronizzati come solito: c'è stata tanta fatica. L'Udinese, forse, avrebbe meritato anche qualcosina di più ed è per questo che il pareggio, tutto sommato, va accettato e incassato senza troppi sofismi. Sono le classiche bucce di banane scivolosissime, ancora di più con il meteo inclemente, un cambio di allenatore (il loro) e una classifica bugiarda. Si poteva vincere, certo, ma anche perdere. Ha ragione Palladino, anche se qualche scelta tecnica può essere stata rivedibile e criticabile. E poi c'erano i numeri, le fredde statistiche, e prima o dopo i friulani avrebbero dovuto erigere un argine alla crisi.

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