Raffaele Palladino ha commentato così il pareggio di oggi per uno a uno contro l'Udinese: “Non si tratta di un passo indietro perché proseguire una striscia positiva è sempre importante. Oggi si poteva vincere ma anche perdere, l’Udinese è partita pure meglio di noi e con la loro fisicità su un campo così ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo c’è stato un momento in cui si poteva raddoppiare e invece abbiamo preso un gol rocambolesco, ma il pari è giusto. La classifica dell’Udinese è bugiarda, è una squadra con valori e quando non riesci a vincere è fondamentale comunque non perdere”.