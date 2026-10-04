Oggi il Bologna si testerà con l'Ascoli poi, se tutto andrà come deve andare, domani Matteo Darmian firmerà il suo nuovo contratto di lavoro.

L'ex difensore dell'Inter sarà rossoblù fino a fine stagione con opzione per il 2028. E' lui il rinforzo dopo l'infortunio di Holm: Darmian ha convinto tutti e così il suo tesseramento è sempre più vicino. Dall'altro lato, Raffaele Palladino non deve solo svoltare in attacco, ma sistemare anche la difesa dato che l'ultimo clean sheet risale al 25 luglio contro l'Iraklis e c'era ancora Domenico Tedesco. Palladino può dunque ripartire da un Darmian in più nel motore, ma dovrà anche trovare un rendimento migliore da chi c'era già, come per esempio Torbjorn Heggem che è rientrato anzitempo dalla nazionale dopo essere stato espulso con il Galles. Ripartire, scrive Gazzetta, significa appoggiarsi alle basi: primo non prenderle.