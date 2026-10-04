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L'esonero di Tedesco

Il Bologna è partito a rilento, Skorupski è in difficoltà e Pessina è stato convocato in nazionale. Poi la nuova avventura inglese. Tutto Federico Ravaglia al Cor Sport: "L’esonero di Tedesco onestamente non me l’aspettavo. Dato il momento così delicato non ho chiesto ai ragazzi i motivi esatti, sono cose che devono restare lì nello spogliatoio; di certo però è stata una grande sorpresa, storicamente a Bologna sono successe poche volte cose del genere. Faccio comunque un grosso in bocca al lupo a Tedesco e pure a Palladino, per questa nuova avventura".

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